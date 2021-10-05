В ДТП у Вінницької області загинув водій, його пасажир — у лікарні (фото)
5 жовтня неподалік села Краснопілка Гайсинського району сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водій Daewoo загинув на місці події, а його пасажир — потрапив до лікарні. Причини та обставини аварії встановлюють слідчі.
Аварія сталась близько 03.00 години. За кермом легковика перебував 67-річний житель міста Ладижин.
За попередньо інформацією слідства, водій Daewoo не впорався з керуванням та з’їхав в кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом і загорівся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці пригоди. 50-річного пасажира Daewoo з чисельними травмами госпіталізовано до медичного закладу.
Слідством призначено проведення ряду експертиз, за висновком яких будуть встановлені обставини автопригоди.
Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet