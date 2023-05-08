В ДТП у Вінниці загинув водій мікроавтобуса (фото)

7 травня у Вінниці сталась дорожньо–транспортна пригода за участі вантажного автомобіля та мікроавтобуса. У результаті зіткнення загинув один з водіїв. За фактом автопригоди поліцією відкрито кримінальне провадження.

Аварія сталась близько 00.40 на об’їзній дорозі Вінниці.

За попередньою інформацією слідства, 54-річний водій вантажного автомобіля DAF, рухаючись автодорогою сполученням Стрий-Ізварине, допустив зіткнення з автомобілем Renault за кермом якого перебував 54-річний житель Вінницького району, який рухався у попутному напрямку.

У результаті аварії водій легковика загинув на місці пригоди.

Поліція встановлює причини та обставини автопригоди.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання – до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області