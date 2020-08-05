В ДТП в Киевской области погибли две молодые медсестры (фото)

Жительницы села Цибли близко дружили и вместе работали

Среди четырех погибших в жуткой аварии под Переяславом, которая произошла на 56-м километре автодороги Борисполь – Днепр в Киевской области, были две молодые медсестры. Об этом сообщает издание pereiaslav.city.

Как сообщали новости «Сегодня», ДТП произошло поздно вечером 2 августа – на дороге столкнулись Daewoo Lanos и ВАЗ 2106. В результате аварии погибли четыре человека, один пострадал.

Среди погибших были две жительницы села Цибли – 23-летняя Анна Костенко и 29-летняя Ирина Андриевская. Молодые женщины дружили и вместе работали в отделении функциональной диагностики Украинского государственного медико-социального центра ветеранов войны.

По данным издания, девушки 2 августа отмечали в Циблях храмовый праздник. У Ирины остался малолетний сын, а Анна не была замужем. Накануне, 4 августа, с ними попрощались в церкви в родном селе.

Согласно данным областной полиции, девушки ехали в Daewoo и погибли на месте ДТП. Также погибли 26-летний водитель ВАЗа и его пассажир, личность которого еще устанавливается. 32-летний водитель легковушки госпитализирован в больницу. По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. // Сегодня