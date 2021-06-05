В ДТП возле Ровно погибли два человека, еще двое – травмированы (фото)

Спасателям пришлось доставать одного из водителей с искореженного транспортного средств – пострадавших госпитализировали

В субботу, 5 июня, на международной трассе Киев-Чоп недалеко от Ровно произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает «Сегодня».

На дороге столкнулись Mitsubishi Outlender и Seat Inca, в результате два человека погибли в аварии, еще два получили серьезные травмы.

В пресс-службе управления ГСЧС в Ровенской области сообщили, что в ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Seat Inca. Водитель Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

Спасатели сообщили, что деблокировали из искореженного транспортного средства водителя, а также отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.