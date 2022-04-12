В г. Ривне на «паляницю»поймали «мутного» россиянина с веществом, похожим на взрывчатку (фото)

42-летний уроженец г. Гомель путался в объяснениях, не мог объяснить четко цели пребывания в Ривне.

В Ривне патрульная полиция задержала мужчину на авто, который не мог произнести слово «паляниця».

Об этом сообщает пре-служба патрульной полиции Ривненской области. Подозрительного мужчину заметил неравнодушный житель и сразу позвонил в полицию.

42-летний уроженец г. Гомель путался в объяснениях, не мог объяснить четко цели пребывания в Ривне. Инспекторы обнаружили у него блокнот и записи, которые вызвали подозрение, и пакет, замотанный скотчем с неизвестным веществом, вероятно, взрывчатым.

«Мужчина не мог произнести слово «паляниця», по его мнению, это слово значит сооружение из балок. На место патрульные вызвали работников СБУ», — говорится в сообщении.

У мужчины обнаружили внутренний и заграничный паспорт гражданина РФ, военный билет России и документы, которые подтверждают наличие недвижимости в Российской Федерации и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него ФСБ.

12 апреля работники СБУ ему объявили подозрение в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. // УНИАН