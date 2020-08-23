В Грузии микроавтобус упал в 80-метровую пропасть: погибли по меньшей мере 12 человек

В Грузии в результате аварии на дороге, ведущей в высокогорное село Шатили (регион Мцхета-Мтианети), 23 августа пассажирский микроавтобус упал со скалистого склона с высоты примерно 80 метров.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

В результате крушения погибли по меньшей мере 12 человек.

Еще троих пострадавших спасателям удалось достать из автобуса, у них серьезные травмы, их госпитализируют.

В то же время продолжается поиск других людей, находившихся в микроавтобусе и проводится идентификация погибших и другие оперативно-розыскные мероприятия.

«Спасательные работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности. Спасательные группы продолжают операцию в непрерывном режиме, несмотря на сложный рельеф и метеорологические условия», – сообщили в МВД Грузии.

Причины аварии пока неизвестны.

В село Шатили, расположенное в исторической области Хевсурети на северо-востоке Грузии, ведет одна из самых опасных дорог в стране. // Сегодня