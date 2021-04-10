В Харькове автомобиль насмерть сбил нарушителя, оказавшегося полицейским

В полиции уточнили, что их коллега действительно перебегал дорогу на красный сигнал светофора

В Харькове, 9 апреля, в 22:20 на ул. Южнопроектной произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Отмечается, что правоохранитель перебегал дорогу на красный сигнал светофора. При этом мужчина был в гражданской одежде и находился не на службе. Его сбил 28-летний водитель на автомобиле Audi. От полученных травм полицейский погиб на месте.

По словам свидетелей, автомобиль тащил погибшего около 50-ти метров по асфальту. Информацию внесли в Единый реестр учета отдела полиции № 1 Харьковского райуправления полиции № 1. Сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства по Уголовном кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются. // Комментарии