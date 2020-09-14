В Харькове легковушка на «встречке» протаранила «скорую» и загорелась (фото)

Медики везли пациентку на операцию

В Харькове столкнулись скорая помощь и легковушка. В результате аварии пострадали три человека, а последний автомобиль загорелся.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 13 сентября около 23:30 у дома по улице Тюринская. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля KIA Optima выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.

«Скорая» двигалась с включенными световыми спецсигналами в институт неотложной хирургии с пациенткой, которой было необходимо неотложное хирургическое вмешательство.

В результате столкновения травмы получили 52-летний водитель «скорой», 21-летний фельдшер и 20-летний медицинский работник. Пациентку доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Всех пострадавших с ушибами госпитализировали в Харьковскую областную больницу. // Сегодня