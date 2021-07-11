В Харькове погиб 17-летний парень, пытавшийся спасти тонувшего товарища

В Харькове погиб 17-летний парень, который пытался спасти 14-летнего товарища, передает.

“17-летний подросток с товарищем плавали на надувном мяче в водоеме. 14-летний парень соскользнул с мяча и начал тонуть. Товарищ пытался ему помочь, но сам ушел под воду”, — говорится в сообщении.

По информации полиции, сообщение о происшествии на пляже по проспекту Тракторостроителей поступило в полицию 10 июля в 16:12.

Спасательная бригада, дежурила на пляже, спасла 14-летнего подростка, а тело его 17-летнего товарища 11 июля обнаружила водолазная служба.

Следователями отдела полиции информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. // УНН