В Харькове водитель грузовика, убегая с места ДТП, протаранил три машины и врезался в дерево (фото)

В Харькове полиция составила административные материалы по трем статьям на водителя грузового автомобиля

Как сообщили Depo.Харьков в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 5листопада, около 18:00 патрульные получили информацию о ДТП без травмированных на улице Гвардейцев Широнинцев, 24.

По предварительной информации, водитель авто ЗИЛ столкнулся с авто Nissan. После столкновения ЗИЛ уехал с места ДТП. В результате ДТП никто не травмировался.

Позже патрульные получили вызов о ДТП без травмированных на улице Гвардейцев Широнинцев, 45. По предварительной информации, водитель авто ЗИЛ столкнулся с авто Fiat и авто Hyundai. После столкновения ЗИЛ уехал с места ДТП. В результате ДТП никто не травмировался.

На улице Гвардейцев Широнинцев патрульные обнаружили автомобиль ЗИЛ, водитель которого врезался в дерево. В результате ДТП никто не травмировался.

При составлении административных материалов патрульные обнаружили в вождя признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования на состояние опьянения с помощью прибора DRAGER, а также у врача нарколога водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

На водителя автомобиля ЗИЛ патрульные составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и ч.1 ст.130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.