В Харьковской области погиб водитель легковушки, влетевшей под фуру (фото)

Авария произошла в поселке Печенеги. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

По информации полиции, 63-летний водитель седана Nissan Almera не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный грузовик DAF. От полученных травм мужчина скончался на месте. Уголовное производство открыто по статье 286 УК Украины («нарушение ПДД»).

Напомним, ранее в Новобаварском районе Харькова произошла авария. Тело водителя пришлось вырезать из искореженной машины. К спасателям поступила информация о ДТП на улице Конопляной, 76/1. На месте происшествия выяснилось, что автомобиль Nissan Teana врезался в дерево. Бойцы ГСЧС достали из машины тело водителя, а также пострадавшую пассажирку. // newsroom.kh.ua