В харьковской полиции рассказали, что подростку оторвало пальцы взрывом не петарды, а зарядного устройства

В руках у ребенка взорвалась не петарда. Как сообщили в полиции, взорвался powerbank, в результате чего 14-летнему мальчику оторвало пальцы.

Ранее сообщалось, что пальцы мальчику оторвало взрывом петарды.

Правоохранители установили, что 14-летний подросток был дома без родителей, и у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство.

С травматической ампутацией 1-2 пальца левой кисти ребенка 2 мая доставили в медицинское учреждение.

«Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре Харьковского районного управления полиции №1. Проводится проверка», — рассказали в полиции. // sq.com.ua