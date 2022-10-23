В Херсоні підірвали автівку колаборанта: є загиблий (фото, відео)

Внаслідок вибуху загинула одна людина.

В неділю, 23 жовтня, в тимчасово окупованому Херсоні підірвали автомобіль. Він нібито належав колаборанту.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, а також народний депутат Олексій Гончаренко.

За даними нардепа, підірвали машину начальника СІЗО Олега Тютюрая, який співпрацював з окупантами.

“За попередніми даними, є загиблі. Поки невідомо, чи є серед них колаборант із СІЗО”, – заявив він.

Колаборант Кирило Стремоусов вже підтвердив підрив автівки в Херсоні, але, очікувано, звинуватив у “теракті” Україну.