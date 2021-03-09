В Херсонской области разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку (фото)

7 марта в селе Счастливое, Херсонской области, пропала 7-летняя Маша Борисова. Девочка вышла из дома и не вернулась.

Волонтеры Днепра поехали в Херсонскую область искать пропавшую Машу.

Волонтер Елена сообщила журналистам dnepr.info, что они собираются прочесать все лесопосадки, овраги и заброшенные здания, чтобы найти малышку.

К поискам подключились не только сотрудники полиции, но и кинологи, местные жители, родители одноклассников.

Приметы: рост 100 — 110, худощавая, русые волосы.

Одета: черная куртка, черная шапка, синие штаны, розовые ботинки.

Источник: Поиск пропавших детей