В Херсонской области разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку (фото)
7 марта в селе Счастливое, Херсонской области, пропала 7-летняя Маша Борисова. Девочка вышла из дома и не вернулась.
Волонтеры Днепра поехали в Херсонскую область искать пропавшую Машу.
Волонтер Елена сообщила журналистам dnepr.info, что они собираются прочесать все лесопосадки, овраги и заброшенные здания, чтобы найти малышку.
К поискам подключились не только сотрудники полиции, но и кинологи, местные жители, родители одноклассников.
Приметы: рост 100 — 110, худощавая, русые волосы.
Одета: черная куртка, черная шапка, синие штаны, розовые ботинки.
Источник: Поиск пропавших детейTweet