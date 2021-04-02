В Хмельницкой области 25-летний мужчина умер во время задержания полицейскими

Правоохранителям грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Вечером 31 марта, в Староконстантинове полицейские остановили мужчину для проверки пакета, который тот получил в почтовом отделении. Он попытался убежать, а когда его задержали, то стал жаловаться на плохое самочувствие.

«В то время, когда сотрудники полиции пытались оказать первую медицинскую помощь, прохожие вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда медиков. По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате остановки сердца», – говорится в сообщении.

Предварительно в ГБР квалифицировало ситуацию как превышения служебных полномочий полицейскими, повлекшее тяжкие последствия.

Если вину правоохранителей докажут, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

На данном этапе неизвестно, что находилось в пакете. Его отправили на экспертизу. // Сегодня