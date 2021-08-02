В Хмельницкой области из-за полицейского в ДТП погибла целая семья

Среди погибших – двухлетний ребенок. Подозреваемого полицейского скоро отправят под стражу

В Хмельницкой области работник патрульной полиции на авто врезался в легковушку, в результате погибли три человека. Полицейскому уже сообщили о подозрении.

Об этом написала пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП случилось 1 августа возле села Зарудье Хмельницкого района. Правоохранитель за рулем Mercedes Е200 выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с Dacia Logan под управлением львовянина.

В результате водитель Dacia и два его пассажиры – жена и двухлетний сын, погибли на месте происшествия.

«По предварительной информации, он был трезв, сейчас следствие выясняет, по каким причинам он выехал на полосу встречного движения», – сообщила сайту «Сегодня» спикер прокуратуры Ирина Бойчак.

Копа уже задержали, ему скоро объявят меру пресечения – содержание под стражей и отстранение от должности. За совершенное ДТП подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением водительских прав до 3 лет. // «Сегодня»