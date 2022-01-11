В Хмельницкой области мужчину с собакой насмерть засыпало навозом из машины (видео)
В Хмельницкой области мужчину насмерть засыпало навозом из перевернувшегося грузовика.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Авария произошла неподалеку от Каменца-Подольского. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет, где в этот момент выгуливал собаку местный житель.
50-летний мужчина успел отскочить, однако его вместе с собакой тут же засыпало навозом.
Его тело откопали прибывшие на место происшествия спасатели. Известно, что погибший воевал на Востоке страны.
«У него было синее лицо, руки синие», — рассказали спасатели.
В причинах дорожно-транспортного происшествия будут разбираться правоохранители. 69-летнему водителю грозит до 8 лет тюремного заключения. // УНИАН
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