В Хмельницкой области мужчину с собакой насмерть засыпало навозом из машины (видео)

В Хмельницкой области мужчину насмерть засыпало навозом из перевернувшегося грузовика.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Авария произошла неподалеку от Каменца-Подольского. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет, где в этот момент выгуливал собаку местный житель.

50-летний мужчина успел отскочить, однако его вместе с собакой тут же засыпало навозом.

Его тело откопали прибывшие на место происшествия спасатели. Известно, что погибший воевал на Востоке страны.

«У него было синее лицо, руки синие», — рассказали спасатели.

В причинах дорожно-транспортного происшествия будут разбираться правоохранители. 69-летнему водителю грозит до 8 лет тюремного заключения. // УНИАН