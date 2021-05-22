В Хмельницкой области при падении воздушного шара один человек погиб и еще пятеро пострадали

В результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе один человек погиб и еще пятеро получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Трагедия произошла 22 мая вечером вблизи с. Кульчиевцы Каменец — Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров – жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.

Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил воздушных полетов.

Работники на месте происшествия выясняют все детали падения.