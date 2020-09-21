В Хмельницкой области в столкновении грузовика и легковушки пострадали четверо взрослых и трое детей

Следователи отдела расследования ДТП открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия в Волочиском районе с участием грузовика и легковушки, в котором травмировались четверо взрослых и трое детей.

Об этом сообщает сектор коммуникации ГУНП в Хмельницкой области, передает УНН.

«В воскресенье вечером в селе Бокиевка Волочисского района столкнулись легковой автомобиль Ford GALAXY и грузовик MAN TGX 24.440 с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия травмировалась 32-летняя водитель легковушки и шесть ее пассажиров, среди которых трое малолетних детей. Водитель грузовика не пострадал. всем детям была оказана медицинская помощь без госпитализации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Хмельницкой области по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.