В Хмельницком около жилой многоэтажки из-за строительных работ произошел оползень (фото)
Сегодня около 4:00 утра в Хмельницком, в микрорайоне Озерная, в жилом комплексе «Чайка» произошел оползень.
Об этом сообщает Depo.Хмельницький.
Предварительная причина сдвига — строительные работы, которые ведутся рядом.
Люди напуганы, ведь пропасть начинается прямо около дома. На месте строители экстренно подсыпают землю к месту смещения, а управление горсовета собрало журналистов на брифинг, чтобы объяснить ситуацию.
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