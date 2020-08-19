В Хмельницком около жилой многоэтажки из-за строительных работ произошел оползень (фото)

Сегодня около 4:00 утра в Хмельницком, в микрорайоне Озерная, в жилом комплексе «Чайка» произошел оползень.

Об этом сообщает Depo.Хмельницький.

Предварительная причина сдвига — строительные работы, которые ведутся рядом.

Люди напуганы, ведь пропасть начинается прямо около дома. На месте строители экстренно подсыпают землю к месту смещения, а управление горсовета собрало журналистов на брифинг, чтобы объяснить ситуацию.