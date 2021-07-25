В Хорватии автобус вылетел в кювет: 10 человек погибли, десятки пострадали

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Десять человек погибли и несколько десятков пострадали в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии.

Об этом сообщило информационное агентство HINA.

В Хорватии пассажирский автобус съехал в кювет: 10 человек погибли, десятки пострадали

По данным издания, инцидент произошел утром на автомагистрали около города Славонский Брод. Транспортное средство, следовавшее из Северной Македонии, по неустановленным пока причинам съехало в кювет.

«Ситуация очень сложная, в автобусе, по-прежнему находится большое количество пассажиров, чьи жизни в опасности», — приводит агентство слова пресс-секретаря региональной полиции Дамира Брежича.

Добавим, что сначала сообщалось о 8 жертвах ДТП, но впоследствии их количество возросло до 10. Также сейчас стало известно, что речь идет об автобусе из Косово. // УНН

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