В Хорватии автобус вылетел в кювет: 10 человек погибли, десятки пострадали

Десять человек погибли и несколько десятков пострадали в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии.

Об этом сообщило информационное агентство HINA.

По данным издания, инцидент произошел утром на автомагистрали около города Славонский Брод. Транспортное средство, следовавшее из Северной Македонии, по неустановленным пока причинам съехало в кювет.

«Ситуация очень сложная, в автобусе, по-прежнему находится большое количество пассажиров, чьи жизни в опасности», — приводит агентство слова пресс-секретаря региональной полиции Дамира Брежича.

Добавим, что сначала сообщалось о 8 жертвах ДТП, но впоследствии их количество возросло до 10. Также сейчас стало известно, что речь идет об автобусе из Косово. // УНН