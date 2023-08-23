В Індії внаслідок обвалення залізничного мосту загинуло щонайменше 26 людей

В Індії обвалився залізничний міст, внаслідок чого, за попередньою інформацією, загинули 26 людей, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Трагедія сталась в індійському місті Сайранг у північно-східному штаті Мізорам. За даними ЗМІ, під час обвалення мосту на місці могло бути до 40 робітників, але поліція повідомила, що були присутні 28 робітників. Розгорнуто пошуково-рятувальну операцію.

«Рятувальникам наразі вдалося виявити 13 тіл. Докладаються зусилля щодо виявлення решти тіл», – повідомив представник поліції штату, який побажав не називати своє ім’я. // УНН