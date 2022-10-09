В Ірландії внаслідок вибуху на АЗС загинуло 10 людей, ще 8 госпіталізовані
Серед загиблих двоє підлітків та дівчинка.
В Ірландії у селі Кріслох унаслідок вибуху на автозаправній станцій загинуло десятеро людей, зокрема двоє підлітків і дівчинка.
Про це пише Reuters.
Серед загиблих, які були місцевими мешканцями, також четверо чоловіків і три жінки.
Вісім осіб госпіталізовано, серед них один з важкими травмами, якого вертольотом доправили до Дубліна.
“Як поліцейська служба, ми маємо неупереджено ставитися до розслідування, але наша інформація зараз вказує на трагічний випадок”, – сказав суперінтендант Девід Келлі на пресконференції.
На фотографіях з місця подій видно двоповерховий житловий будинок над магазином АЗС з рознесеними стінами та частково обваленим дахом, а також уламками, розкиданими по прибудинковій території, де стояли кілька автомобілів. // LB.uaTweet