В Ірландії внаслідок вибуху на АЗС загинуло 10 людей, ще 8 госпіталізовані

Серед загиблих двоє підлітків та дівчинка.

В Ірландії у селі Кріслох унаслідок вибуху на автозаправній станцій загинуло десятеро людей, зокрема двоє підлітків і дівчинка.

Про це пише Reuters.

Серед загиблих, які були місцевими мешканцями, також четверо чоловіків і три жінки.

Вісім осіб госпіталізовано, серед них один з важкими травмами, якого вертольотом доправили до Дубліна.

“Як поліцейська служба, ми маємо неупереджено ставитися до розслідування, але наша інформація зараз вказує на трагічний випадок”, – сказав суперінтендант Девід Келлі на пресконференції.

На фотографіях з місця подій видно двоповерховий житловий будинок над магазином АЗС з рознесеними стінами та частково обваленим дахом, а також уламками, розкиданими по прибудинковій території, де стояли кілька автомобілів. // LB.ua