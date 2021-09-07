В Италии в аэропорту умерла украинка. После этого нее украли все деньги и вещи

В итальянском аэропорту Каподичино, что в Неаполе, 3 сентября умерла 60-летняя украинка

Женщине по имени Анна Бурак стало плохо. После того, как она умерла, у нее украли все вещи и сбережения. Однако неизвестно, когда ее обокрали: в аэропорту или после доставки ее тела в морг.

Об этом 4 сентября сообщил итальянский общественный деятель, медийщик Лука Абейте на своей странице в Facebook, пишет Depo.ua.

«Кажется, что человеческой подлости нет границ. 60-летняя украинка умерла от болезни в аэропорту Каподичино перед тем, как вылететь в свою страну и обнять близких, которых не видела годы», — написал он.

По его словам, у женщины украли все ее вещи.

«В суете спасения или после смерти все ее сбережения, которые она намеревалась привезти своей семье, таинственно исчезли. Я думаю, что кража — это уже по своей сути мерзкое дело, но делать это таким образом выходит за пределы толерантности. Прости нам, Анна, ты этого не заслужила», — добавил мужчина.

По информации издания «Украинская Газета IT«, украинка несколько лет жила в маленьком городке Валло ди Диана. Там она работала сиделкой и волонтером.

Все хорошо знали ее в маленьком городке и уважали за ее доброту.

3 сентября женщина возвращалась в Украину, когда ей стало плохо в аэропорту. Медики не смогли спасти украинку. Пока неизвестно, когда ее обокрали: в аэропорту или после доставки ее тела в морг.