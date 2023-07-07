В Італії 6 людей загинули внаслідок пожежі у будинку для літніх людей, понад 80 постраждали
Наразі причина займання невідома.
Шість людей загинули, ще 81 особа була госпіталізована внаслідок пожежі, яка спалахнула у будинку для літніх людей Casa dei Coniugi в італійському місті Мілан.
Про це пише BBC.
14 постраждалих перебувають у важкому стані.
Пожежу вдалося швидко локалізувати. Усі докази вказують на те, що вогонь охопив одну кімнату, де жили дві жінки.
Наразі причина займання невідома.
Стіни в сусідніх кімнатах, де почалася пожежа, почорніли. Вважається, що вогонь спалахнув на першому поверсі, а потім дим поширився поверхом вище. “Випари такі ж смертоносні, як і вогонь”, − сказав Сала.
Відомо, що загалом у будинку для літніх людей у районі Корветто на півдні Мілана перебували 167 людей, які потребували різного рівня догляду. Він належить міській владі, але управляється групою, яка керує сотнями житлових будинків у всій країні.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року місті Дніпро сталася пожежа в будинку для літніх людей, внаслідок якої загинули шестеро осіб. В одній із кімнат трапилося коротке замикання та загорання електропроводки. // LB.ua