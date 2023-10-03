В Італії автобус з українцями впав з естакади і загорівся: загинула 21 людина – ЗМІ

Кілька людей вважаються зниклими безвісти.

У Венеції автобус впав з естакади і загорівся, на борту перебувала група українців. Повідомляється про 21 загиблого, 15 постраждалих і кількох зниклих безвісти.

Як пише Correre della Sera, аварія сталася в районі Местре. Автобус компанії La Linea працював на метані. За попередньою версією, він з’їхав з проїжджої частини, пробив огорожу і, пролетівши близько тридцяти метрів, опинився біля залізничних колій.

Імовірно, автобус зачепив електропроводи і загорівся. На місці працюють не менше 40 машин швидкої медичної допомоги, рятувальники витягують тіла людей. “Загиблих дуже багато, занадто багато”, – сказав один з пожежників.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро розпорядився оголосити міський траур в пам’ять про численні жертви. “Апокаліптична сцена, немає слів”, – додав він. // УНІАН