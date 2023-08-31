В Італії п’ятеро залізничників загинули, потрапивши під потяг

В Італії під час робіт на залізничній колії на залізничників наїхав швидкісний поїзд.

У результаті цього 5 людей загинули, пише УНН з посиланням на ВВС.

Щонайменше п’ятеро людей загинули в результаті наїзду швидкісного поїзда на залізничників в Італії в середу ввечері.

Працівники замінювали частину колії поблизу північного міста Турин, повідомило італійське інформаційне агентство Ansa.

Мер міста Брандіццо Паоло Бодоні повідомив місцевим ЗМІ, що ведеться розслідування. Він назвав інцидент “жахливим” і “величезною трагедією”.

У своїй заяві Італійська залізнична мережа (RFI) висловила “глибоку скорботу” у зв’язку з інцидентом.

Машиністу поїзда на місці події була надана швидка допомога від шоку, але фізично він не постраждав. За даними видання, двоє залізничників залишилися неушкодженими.