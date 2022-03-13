В Італії перекинувся автобус з українцями: 1 загиблий, кілька постраждалих
Автобус, у якому перебували близько 50 українців, перекинувся в Італії, внаслідок чого одна людина загинула та кілька отримали поранення.
Про це йдеться у повідомленні пожежної служби Італії у Twitter, пише «Європейська правда».
Аварія сталася на трасі між Чезеною і Ріміні, на північно-східному узбережжі.
🔴 #A14 Forli-Cesena, incidente bus cittadini nazionalità #ucraina: accertata al momento una vittima, feriti altri passeggeri, operazioni #vigilidelfuoco in corso [#13marzo 7:50] pic.twitter.com/dtLL72gS72
— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 13, 2022
За попередніми даними, автобус з’їхав з траси близько 6:45 ранку на ділянці між Чезеною та Вальє-дель-Рубіконе у напрямку Анкони.
🔴 #Bus #Ucraina, #vigilidelfuoco impegnati con due autogru per sollevare il mezzo ribaltato [#13marzo 9:30]#A14 Forlì-Cesena pic.twitter.com/avIfDarEci
— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 13, 2022
На фотографіях, опублікованих пожежниками у Twitter, видно, що автобус перекинувся. Рятувальні роботи продовжуються.
Причини аварії невідомі, інших транспортних засобів на дорозі на момент аварії не було, погодні умови були хорошими. Можливо, водій заснув за кермом.Tweet