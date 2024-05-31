В Ізмаїльському районі 20-річний водій збив на узбіччі 8-річного хлопчика

Автопригода сталася вчора, 30 травня, близько 18-ї години в селі Озерне Саф’янівської громади.

Поліцейські попередньо встановили, що 20-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі «ВАЗ» по вулиці Івана Баліки, почав об’їжджати отару овець, яка переходила дорогу, виїхав на праве узбіччя, де допустив наїзд на малолітнього пішохода.

Унаслідок автопригоди хлопчика госпіталізували до місцевої лікарні, де йому діагностували перелом кісток таза.

Керманича автомобіля одразу перевірили на стан алкогольного спʼяніння. Він був тверезий.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках провадження поліцейські помістили автомобіль на арештмайданчик та призначили низку експертиз.

Слідство триває, встановлюються повні обставини автопригоди.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними за кермом.

ГУ Національної поліції в Одеській області