В Ізмаїльському районі автобус збив на смерть жінку, яка йшла посеред проїзної частини

В результаті ДТП, що сталася вчора вранці на автодорозі сполученням Одеса-Рені між селищами Новосільське та Орлівка, загинула жінка.

Попередньою встановлено, що 41-річний водій пасажирського рейсового автобуса “BOVA Magiq”, рухаючись у напрямок Ізмаїла маршрутом Бургас-Варна-Одеса, скоїв наїзд на 52-річну місцеву жительку, яка йшла посеред проїзної частини дороги у зустрічному напрямку.

Жінку госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Пасажири автобуса та два його кермувальники не постраждали.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Водіїв перевіряють на стан алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини