В Каменском разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку (фото)

Полиция Каменского объявила в розыск 14-летнюю Викторию Свистун.

Утром 24 января школьница ушла гулять, однако домой так и не вернулась. Как сообщили на странице Каменского отдела полиции в соцсети, девочка не выходит на связь с родственниками, о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, похожа на мальчика, рост около 160 см, каштановые волосы средней длины, светло-карие глаза, небольшая родинка возле правого глаза, выбрита половина правой брови.

Была одета: черная спортивная куртка с белой застежкой, светло-серая кофта, светло-серые или милитари штаны, белые кроссовки, черная шапка или черная бейсболка.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Виктории, обращайтесь по телефонам: (097) 715-19-60, (096) 586-94–41 или на линию «102». // «Днепр Час»