в Киеве бетономешалка протаранила пять авто на своем пути (фото)

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием бетономешалки и пяти легковых авто.

По предварительной информации паблика dtp.kiev.ua, причиной ЧП стал отказ тормозов у грузового автомобиля.

Двигаясь по улице Лукъяновская, бетономешалка в какой-то момент начала катится вниз, в результате просто смяла 5 авто на своем пути. Закончился спуск въездом в забор.

В результате ДТП пострадали два человека.

Появились фото и видео с места инцидента. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»