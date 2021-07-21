В Киеве Chevrolet 30 метров тащил на капоте курьера-мотоциклиста (фото)

В Киеве на улице Юрия Ильенко произошло ДТП в котором серьезно пострадал пилот мотоцикла — в результате столкновения Chevrolet протянул его на капоте около 30 метров.

Предварительно, курьер одной из служб доставок на мотокроссовом байке столкнулся с автомобилем Chevrolet.

По словам свидетелей, пилота протянуло на капоте еще метров 30, после чего он оказался на земле. Получил переломы конечностей и ушибы, его забрала «скорая».

Виновника аварии установят следователи. // УНН