В Киеве Chevrolet 30 метров тащил на капоте курьера-мотоциклиста (фото)
В Киеве на улице Юрия Ильенко произошло ДТП в котором серьезно пострадал пилот мотоцикла — в результате столкновения Chevrolet протянул его на капоте около 30 метров.
Предварительно, курьер одной из служб доставок на мотокроссовом байке столкнулся с автомобилем Chevrolet.
По словам свидетелей, пилота протянуло на капоте еще метров 30, после чего он оказался на земле. Получил переломы конечностей и ушибы, его забрала «скорая».
Виновника аварии установят следователи. // УННTweet