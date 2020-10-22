В Киеве мать с малолетней дочкой разбились насмерть, выпав из окна

В четверг, 22 октября, в Киеве женщина вместе с дочерью выпали из окна многоэтажки и погибли, сообщает Telegram-канал «Киев Сейчас».

По словам очевидца, женщина возрастом около 40 лет вместе с дочерью, которой от четырех до шести лет, выпали из окна девятого этажа дома, расположенного на улице Соломенской. Обе мгновенно погибли на месте.

При этом не было слышно ни криков, ни другого шума, только звук падения тел, которые ударились о козырек аптеки, находившейся в здании.

Случайные свидетели гибели женщин находятся в шоке.

Причина смертельного происшествия пока выясняется. На месте гибели полиция проводит следственные действия. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»