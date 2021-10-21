В Киеве микроавтобус на скорости сбил полицейского
Водитель транспортного средства не увидел патрульного полицейского
В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного полицейского.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Луговой, недалеко от ТРЦ Караван.
«Патрульные стояли в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД. И тут микроавтобус решил объехать тянучку по правой полосе, не снижая скорости. Поздно заметил полицейского и сбил его», — говорится в сообщении.
Патрульного полицейского с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Все детали инцидента будет выяснять следственно-оперативная группа. // «Сегодня»Tweet