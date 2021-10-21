В Киеве микроавтобус на скорости сбил полицейского

Водитель транспортного средства не увидел патрульного полицейского

В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного полицейского.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Луговой, недалеко от ТРЦ Караван.

«Патрульные стояли в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД. И тут микроавтобус решил объехать тянучку по правой полосе, не снижая скорости. Поздно заметил полицейского и сбил его», — говорится в сообщении.

Патрульного полицейского с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Все детали инцидента будет выяснять следственно-оперативная группа. // «Сегодня»