В Киеве мотоциклист погиб в столкновении с Hyundai (фото)

В среду, 19 мая, в Киеве на Столичном шоссе, что в Голосеевском районе, произошло смертельное ДТП с участием авто и мотоцикла. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погиб на месте. Начато уголовное производство.

Сегодня ночью на 102 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на Столичном шоссе, в Голосеевском районе. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

Прибыв по адресу, правоохранители предварительно выяснили, что водитель авто Hyundai не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Honda». В результате столкновения водитель двухколесного транспорта, 1978 года рождения, от полученных травм погиб на месте. Водитель авто прошел на «Драгер» тестирование, результат которого показал отсутствие у него состояния алкогольного опьянения.

По данному факту следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.