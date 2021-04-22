В Киеве мужчина «оперативно» разбил Ford Mustang, взятый напрокат (фото, видео)

В Киеве 21 апреля на проспекте Победы произошло ДТП с участием элитного спорткара Ford Mustang.

Как сообщает dtp.kiev.ua, автомобиль протаранил столб, в результате чего получил серьезные механические повреждения.

Сообщается, что Ford был взят в аренду, а водитель проехал на нем около 15 километров.

На видео, размещенном патрульной полицией Киева, видно, что, выезжая из поворота водитель кабриолета не справился с управлением и въехал в электроопору, за которой находилась остановка общественного транспорта. Там в тот момент находились люди, которые, к счастью, не пострадали.

На мужчину составили протокол по статье 124 (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП) КУоАП. // OBOZREVATEL