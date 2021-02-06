В Киеве на Дегтяревской ВАЗ лоб в лоб «атаковал» трамвай (фото)
Вечером в пятницу, 5 февраля, в Киеве на улице Дегтяревской автомобиль Жигули влетел в трамвай лоб в лоб. В машине во время ДТП было два человека. Водителя госпитализировали, а пассажир сбежал с места происшествия.
Все произошло около 22:00. Сообщает Информатор с места происшествия.
По предварительной информации, Жигули выезжали с улицы Оранжерейной на Дегтяревскую и влетел под трамвай. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу с многочисленными травмами. Также, по словам водителя трамвая, он был в состоянии алкогольного опьянения.
А пассажир, который был в Жигули, с места происшествия скрылся.
ДТП парализовало работу общественного транспорта. На месте работали патрульная полиция, СОГ, медики и коммунальные службы, которые должны были восстановить движение транспорта.
Платон Бережной
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