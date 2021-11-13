В Киеве на Дружбы Народов Mazda влетела под фуру (фото)

В ночь на субботу, 13 ноября, на бульваре Дружбы народов автомобиль ехал с такой скоростью, что «залетел» под грузовик, который остановился на красный сигнал светофора. К счастью, никто не пострадал.

На бульваре Дружбы Народов возле АЗС ANP на светофоре остановился водитель грузовика. Сообщает Информатор.

Через некоторое время под его прицеп на высокой скорости залетел автомобиль Mazda.

И хотя удар был довольно серьезный, к счастью, никто из находившихся в легковушке не пострадал.