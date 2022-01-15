В Киеве на Окружной отбойник «прошил» BMW: водитель погиб, пассажиров госпитализировали (фото)

В ночь на 15 января в Подольском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW. В результате аварии водитель погиб на месте. Следователи выясняют детали происшествия.

На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на Большой Окружной дороге в направлении Минского шоссе произошло автопроисшествие с потерпевшими. По вызову немедленно выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

Предварительно правоохранители установили, что водитель BMW двигался по проезжей части Большой Кольцевой дороги, не справился с управлением и въехал в металлический отбойник.

От полученных телесных повреждений водитель скончался на месте. Двое пассажиров госпитализированы с травмами разной степени, остальные двое от госпитализации отказались.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Следователи назначают комплекс соответствующих экспертиз, чтобы установить причины и детали дорожно-транспортного происшествия.