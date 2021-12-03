В Киеве Peugeot влетел в бетонный отбойник и загорелся

ДТП случилось около 23:00. -Об этом сообщает Информатор. Автомобиль двигался по Новоконстантиновской улице в сторону центра. По неизвестным причинам водитель сманеврировал вправо и влетел в бетонный отбойник. От удара мужчину выкинуло из салона авто, предварительно, из-за подушек безопасности. Он чудом остался жив. Серьезных травм водитель не получил и в медицинской помощи не нуждался.

А сам Peugeot загорелся. Потушили машину спасатели, прибывшие на место происшествия.

По неподтвержденной информации, он был пьян, но проходить освидетельствование отказался. Все обстоятельства и причину ДТП установит следствие.