В Киеве Peugeot влетел в бетонный отбойник и загорелся
В Киеве на улице Новоконстантиновской, что в Оболонском районе, произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot. От удара о бетонный отбойник машина загорелась, а водитель вылетел из салона.
ДТП случилось около 23:00. -Об этом сообщает Информатор. Автомобиль двигался по Новоконстантиновской улице в сторону центра. По неизвестным причинам водитель сманеврировал вправо и влетел в бетонный отбойник. От удара мужчину выкинуло из салона авто, предварительно, из-за подушек безопасности. Он чудом остался жив. Серьезных травм водитель не получил и в медицинской помощи не нуждался.
А сам Peugeot загорелся. Потушили машину спасатели, прибывшие на место происшествия.
По неподтвержденной информации, он был пьян, но проходить освидетельствование отказался. Все обстоятельства и причину ДТП установит следствие.