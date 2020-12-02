В Киеве пропал музыкант: подробности загадочного исчезновения (фото)

Накануне мужчина попал в больницу с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму.

В Киеве без вести пропал музыкант и аранжировщик Александр Деревянко.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что в последний раз его видели в воскресенье, 22 ноября, около 14:20 в больницы №15 Подольского района по адресу Кирилловская, 107.

«Если кто-то видел музыканта после 22 ноября, просьба звонить по телефонам: 063 129-74-99 или 102», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в больницу музыканта доставила «скорая» с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму. А из больницы он ушел в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Телефоны Александра не отвечают.

Исчез музыкант Александр Деревянко / фото dtp.kiev.ua

Исчезновение музыканта в Киеве: что еще известно

По информации online.ua, несколько дней назад правоохранители попали в квартиру Александра, где в двери нашли записку о том, что он уехал в командировку.

При этом Деревянко уже 10 лет работает дома, поэтому коллеги музыканта считают, что никакой командировки у него быть не может.

Кроме того, его знакомые опровергли слова медиков из больницы, что его доставили к ним в состоянии алкогольного опьянения.

Александру Деревянко 65 лет, у него крепкое телосложение, рост 185 сантиметров. // УНИАН