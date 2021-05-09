В Киеве пропал несовершеннолетний парень с татуировкой на шее (фото)

На шее парня набито число «47».



Оболонское УП ГУНП в г. Киеве разыскивает несовершеннолетнего Янко Дмитрия Вадимовича 2005 года рождения, который 8 мая ушел из места постоянного проживания и по настоящее время не вернулся. Об этом сообщила Facebook-страница «Розыск детей ГУНП в г. Киеве».

«Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные с челкой.

Одетый: черная куртка, черная обувь, кроссовки черные, камуфляжные штаны.

Особые приметы: татуировка на шее, а именно число «47».

При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, просим звонить по номеру «102», — сказано в сообщении. // sud.ua