В Киеве пьяная женщина на Lexus, уходя от полиции, протаранила автомобиль и пыталась сбежать

В Киеве пьяная женщина на Lexus убегая от полицейских едва не сбила мопедиста и столкнулась с припаркованным автомобилем Kia.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева.

“Вчера около 19 часов патрульные заметили автомобиль Lexus, который двигался без включенного света фар в темное время суток. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке. Водитель автомобиля не отреагировал на требование патрульных остановиться, а наоборот ускорилась и продолжила движение. Убегая, водитель подвергала других участников движения опасности и едва не сбила мопедиста”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что после непродолжительного преследования, женщина не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованным автомобилем Kia.

“После чего покинула свое авто, не поставив на ручные тормоза, и пыталась убежать. Автомобиль в это время продолжил самовольное движение. Стражи порядка быстро догнали беглянку и остановили авто. С первых минут общения инспекторы заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданка отказалась”, — отмечается в сообщении.

Так, полицейские составили на женщину протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), а также постановление по ч. 2 Ст. 122 (Управление транспортным средством без включенного ближнего света фар в темное время суток) КУоАП.