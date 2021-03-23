В Киеве разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку (фото)

Правоохранители разыскивают Яремчук Юлию Дмитриевну, 2007 года рождения,. 22 марта ушла из дома в Дарницком районе Киева, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета длинные, глаза карие.

Была одета: в куртку красного цвета, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета.

Всех, у кого есть какая-либо информация о возможном местонахождении несовершеннолетней, полиция просит сообщить по номеру «102». // socportal.info