В Киеве сгорел двухэтажный ангар и гаражи с машинами (фото)

В четверг, 12 августа, в Голосеевском районе произошел масштабный пожар. Горели 400 квадратов, пожару присвоили ранг повышенной сложности.

Сообщение о пожаре поступило в 8:55. На улице Михаила Бойчука, 45, что в Голосеевском районе столицы, загорелось двухэтажное здание. Сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в 2-этажном здании, с распространением огня на рядом расположенные гаражи. Пожарные не теряя времени приступили к тушению пожара и поиска источников водоснабжения, а также эвакуации автомобилей из гаражей.

В 9:46 пожар локализовали на площади 400 кв.м и в 10:01 — ликвидировали.

Тушение пожара значительно осложняло отсутствие вблизи пожарных гидрантов. Именно поэтому пожарные организовали постоянный подвоз воды и прокладки дополнительных магистральных линий к ближайшим гидрантам.

На месте происшествия работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара устанавливать следствие.

Платон Бережной