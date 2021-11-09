В Киеве такси Bolt вылетело с дороги на парковку: повреждены пять автомобилей (фото)

В Киеве, в районе Позняков, водитель службы такси «Bolt» во время движения вылетел с дороги, и врезался в несколько припаркованных автомобилей.

Как сообщил журналисту УНН пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин, пострадавших и жертв нет.

“ДТП произошло около 16:00. Водитель врезался в несколько припаркованных автомобилей. Есть серьезные механические повреждения, однако пострадавших нет”, — сообщил пресс-офицер.

Как сообщили в полиции, сейчас устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП. Сейчас на месте работают сотрудники патрульной полиции, “и если будет повод, то вызовут оперативную группу, и будет открыто уголовное производство”, — добавил Ласкин.

На месте происшествия корреспонденту УНН удалось выяснить, что в результате ДТП было повреждено 5 авто.