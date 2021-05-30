В Киеве упавшая с дома плитка разбила припаркованную машину (фото)

В эти выходные в редакцию обратился местный житель Соломенского района. Мужчина заявил, что его припаркованный у дома автомобиль побила плитка, падающая с фасада многоэтажки.

Инцидент произошел в Соломенском районе во дворе по адресу Чоколовский бульвар, 22.

«С фасадов валится плитка. Побила мою машину», — сообщил Анатолий. Мужчина уже заявил и в полицию, и на линию 1551 КГГА.

На фото и видео можно увидеть степень повреждения автомобиля: лобовое стекло пробито, в салоне стекло, кузов разбит по всему периметру, словно по нему прошлись молотком. // Информатор