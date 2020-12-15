В Киеве «устал» реконструированный Шулявский путепровод, рухнули сразу три столба (фото)

На Шулявском путепроводе в Киеве одновременно упали три столба освещения, из-за чего были повреждены несколько автомобилей и образовался затор на всех четырех полосах движения.

Об этом сообщили на Facebook-странице «Киев Оперативный», опубликовав видео с места происшествия.

Очевидцы сообщают, что из-за этого инцидента на недавно отремонтированном мосту огромная пробка тянется от Севастопольской площади.

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