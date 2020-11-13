В Киеве в результате наезда такси на остановку погибли два человека (фото)

По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя.

В Киеве на Кольцевой дороге в Святошинском районе автомобиль вылетел на остановку с людьми, в результате аварии погибли два человека, еще двое — пострадали.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-офицер Святошинского районного управления полиции в городе Киеве Татьяна Мельник.

По ее словам, сегодня утром автомобиль «Хюндай» въехал в остановку с людьми и врезался в киоск.

«Сейчас информация уточняется, каким образом автомобиль вылетел на тротуар, но могу сообщить, что есть двое погибших: женщина, 41 год, погибла на месте, вторая женщина, 60 лет, умерла в карете скорой помощи и еще двое мужчин доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказала она.

По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя.